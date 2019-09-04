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ديني

الأوقاف الفلسطينية تحذر من خطورة الأوضاع في المسجد الإبراهيمي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
المسجد الإبراهيمي
المسجد الإبراهيمي
محمد شحتة
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة الأوضاع في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل إثر قيام مستوطنين بنصب الخيام في تل الرميدة وسط المدينة، تمهيدا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المقررة غدًا للمدينة، بحجة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق، والترويج لرواية الاحتلال.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان لها، أن زيارة نتنياهو تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين، وجر المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة، وتذكرنا بزيارة أرئيل شارون للقدس عام 2000 التي أشعلت انتفاضة الأقصى.

ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بمطالبة وزراء وأعضاء "كنيست" من أحزاب "الليكود" و"شاس" وتحالف اليمين بالسماح ببناء حي يهودي في مجمع السوق اليهودي في الخليل، وفوق منازل البلدة القديمة.

ووجهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة إيقاف الممارسات الإسرائيلية خشية اشتعال المنطقة بأسرها.

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