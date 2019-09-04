مرتضى منصور عن رانيا علواني .. دكتورة أمراض نساء جامدة ومحترمة

أشاد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بـ الدكتورة رانيا علواني ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، معلقا :" دكتورة أمراض نساء جامدة ".
وأضاف مرتضى منصور ، في تصريحات هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم "،المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم "، أن الهجوم الذي تعرضت له الدكتورة رانيا علواني بسبب حديثها عن الساعات غير مبرر على الإطلاق معلقا : "تتحدث كثيرا عن الساعات في كل مكان".
وتابع مرتضي منصور: "رانيا بنت عمرو علواني شخصية محترمة ..و دكتورة أمراض نساء جامدة ".
وأضاف مرتضى منصور ، في تصريحات هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم "،المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم "، أن الهجوم الذي تعرضت له الدكتورة رانيا علواني بسبب حديثها عن الساعات غير مبرر على الإطلاق معلقا : "تتحدث كثيرا عن الساعات في كل مكان".
وتابع مرتضي منصور: "رانيا بنت عمرو علواني شخصية محترمة ..و دكتورة أمراض نساء جامدة ".