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رياضة

مرتضى منصور عن رانيا علواني .. دكتورة أمراض نساء جامدة ومحترمة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
حسام الحارتي
أشاد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بـ الدكتورة رانيا علواني ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، معلقا :" دكتورة أمراض نساء جامدة ".

وأضاف مرتضى منصور ، في تصريحات هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم "،المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم "، أن الهجوم الذي تعرضت له الدكتورة رانيا علواني بسبب حديثها عن الساعات غير مبرر على الإطلاق معلقا : "تتحدث كثيرا عن الساعات في كل مكان".

وتابع مرتضي منصور: "رانيا بنت عمرو علواني شخصية محترمة ..و دكتورة أمراض نساء جامدة ".

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مرتضى منصور عن رانيا علواني .. دكتورة أمراض نساء جامدة ومحترمة

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