أستاذ آثار: محمد علي أسس دولة عريقة.. وأغلب أفراد أسرته اهتموا بالآثار.. صور

كشف الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة عن عدد من الأسرار التاريخية المثيرة عن محمد علي باشا، وذلك في المحاضرة التي ألقاها في متحف قصر المنيل، وذلك بعنوان "السمات الفنية والمعمارية في عصر أسرة محمد علي"، بحضور د. ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف.





وقال أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة أن أسرة محمد علي أسرة عريقة خلفت آثارا عظيمة، حيث أسس محمد علي دولة كبيرة وعريقة، وتزوج 13 مرة منهم الأميرة ومنهم سيدات عاديات، وكانت له زوجتان ملكيتان هما عين الحياة والتي أنجبت له سعيد الذي أنشأ بور سعيد





وأوضح أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الزوجة الملكية الثانية هي أمينة هانم وانجبت له 4 أبناء هم ابراهيم واسماعيل وطوسون والخديوي توفيق،وقد استمرت فترة حكم محمد علي 43 سنة،وقد توسع في حدود مصر وأغلب افراد الأسرة اهتموا بالآثار.



