انخفاض واردات مصر من مواد البناء لـ 733 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي

تراجعت واردات مواد البناء، إلي 733 مليون دولار خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 1.92 مليار دولار بفارق 1.2 مليار دولار.





وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، إن واردات "السلع الهندسية والإلكترونية" انخفضت إلي 1.186 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 1.355 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.





ووفقا للتقرير، سجّلت "منتجات الكيماويات والأسمدة" انخفاضا للواردات حيث بلغت 735 مليون دولار مقابل 808 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.



