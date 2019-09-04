الشرطة تداهم منزل نجم ريال مدريد السابق لنشره مواد إباحية عن الأطفال

داهمت الشرطة الألمانية منزل نجم المنتخب الألمانى ونادى ريال مدريد الإسبانى كريستوفر ميتزيلدر، لتورطه فى نشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال.





وكشف ممثلو الادعاء في هامبورج أن هناك تحقيقًا مفتوحًا من أجل الوقوف على حقيقة قضية لاعب كرة القدم الألمانى السابق البالغ من

38 عامًا، الذى كان يشارك في دورة تدريبية في مدرسة هينيف الرياضية الشهيرة.





وبعد فحص جهاز كمبيوتر كان متواجدًا فى غرفة ميتزيلدر، تبين أن هناك مواد إباحية خاصة بنجم ريال مدريد السابق تجاه العديد من الأطفال.



