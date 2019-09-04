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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 من الغربية في حادث مروري على طريق مطروح الإسكندرية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
ايمن محمود
لقي شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة به على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، كما أصيب في نفس الحادث 4 من أفراد السيارة بعد انقلابها.

واكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين، لتلقي الاسعافات .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ان الحادث أسفر عن مصرع، يسري عبد السلام محمد 59 سنة الاسكندري، كما أصيب 4 أشخاص، وهم: عزة عتمان إبراهيم 53 سنة من الغربية تعاني اشتباه pc (ما بعد الارتجاج) واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، "فاتن أبو المجد سليمان" 23 سنة، و"أسماء راضى محمد زيدان" 24 سنة، و"آسر أسامه أبو المجد" عام ونصف العام، وجميعهم من محافظة الغربية، باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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