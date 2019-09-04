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اقتصاد

وزارة البترول: القطاع يشهد مشروعات جديدة لدعم الاقتصاد القومي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:43 ص
البترول
البترول
مايكل عياد
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ القطاع لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة والإعداد لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في تقرير صادر عنها، أن هناك تعاونا بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة .

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول.

ونوهت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة.

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