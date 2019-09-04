محافظ مطروح: الإسراع في إنهاء عقود التمليك لتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي

شدد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، على عدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي المملوكة للدولة، والاستمرار في إزالة أية تعديات أو مباني على الأراضي التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.



واضاف محافظ مطروح، انه يتم التنسيق بين رؤساء المدن ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرية المساحة ومديري الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة، من أجل الإسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقا للقانون 144 لسنة 2017و بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية الأخرى مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.



ووجه محافظ مطروح، الشكر، إلى جهاز حماية أملاك الدولة على جهود العاملين فى التعاون مع المواطنين وتيسير الاجراءات من أجل تحقيق الاستقرار لهم.



وأوضح محافظ مطروح، ان ذلك ياتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين و تقنين اوضاع واضعي اليد من أبناء المحافظة ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم. واسترداد حق الشعب ووقف اى تعديات على اراضى الدولة .