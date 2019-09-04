اليوم.. محافظ الفيوم يستقبل وفود 28 دولة للمشاركة في منتدى الشباب الأفريقي

يستقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، 240 شابا يمثلون 28 دولة أفريقية وعربية ضمن منتدى الشباب الأفريقي.





ومن المقرر ان يتم عقد لقاء مشترك مع شباب الفيوم بحضور المحافظ، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام للمحافظة.





وستقدم مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ومديرية الثقافة الجماهيرية بالمحافظة بعض العروض الفنية مثل التنورة ومنوعات من فرقة الموسيقى العربية .



