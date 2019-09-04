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ديني

عبد الدايم نصير: الأزهر يخرج العلماء لينشروا صحيح الدين الإسلامي في بلادهم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:42 ص
عبد الدايم نصير:
عبد الدايم نصير: الأزهر يختلف عن المؤسسات التعليمية
محمد شحتة
قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف هو القبلة الأكاديمية لكل أهل السنة في العلم، ويستقبل طلاب العلم من كل البلاد، وأروقته تشهد على ذلك منذ قديم الزمن.

وأضاف الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الأزهر لا يفرق بين طلابه الوافدين من الجنسيات المختلفة ويفتح أبوابه أمام جميع الطلاب ويدرس به حاليا ما يقرب من 40 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وأشار الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إلى أن الأزهر يعمل بجدية في تطوير المناهج والمقررات في المراحل المختلفة لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم وطرق التعلم.

وأوضح الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أن الأزهر يعد خريجين علماء يعودوا لبلادهم لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف الذي شوهه المتطرفون، منوها أن الأزهر يختلف عن المؤسسات التعليمية في العالم فهو يدرس كافة المذاهب بما يتفق مع العقل ومصلحة المسلم ولا يتعارض مع تقدم الحياة.

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