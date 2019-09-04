عبد الدايم نصير: الأزهر يخرج العلماء لينشروا صحيح الدين الإسلامي في بلادهم

قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف هو القبلة الأكاديمية لكل أهل السنة في العلم، ويستقبل طلاب العلم من كل البلاد، وأروقته تشهد على ذلك منذ قديم الزمن.





وأضاف الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الأزهر لا يفرق بين طلابه الوافدين من الجنسيات المختلفة ويفتح أبوابه أمام جميع الطلاب ويدرس به حاليا ما يقرب من 40 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة.





وأشار الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إلى أن الأزهر يعمل بجدية في تطوير المناهج والمقررات في المراحل المختلفة لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم وطرق التعلم.



