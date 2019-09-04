الاعتداء على مصري بأحد سجون الكويت

تعرّض سجين مصري للضرب المبرح داخل أسوار السجن المركزي في الكويت على يد سجين آخر من الجنسية الأردنية حيث تم تسجيل قضية جنائية بالواقعة.





وقال مصدر أمني إن شجارًا وقع بين السجينين المصري والأردني، تعرّض خلاله الأول للضرب المبرح على يد الثاني، ما استدعى تدخل إدارة السجن وتخليص المجني عليه من يد خصمه، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.





وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج وحصل على تقرير طبي يفيد إصابته بكسر في عظم الأنف".



