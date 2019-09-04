مهرجان همسة الدولي للآداب يكرم السيناريست باهر دويدار عن سلسلة كلبش

قررت إدارة حفل همسة الدولي للآداب والفنون، تكريم المؤلف والسيناريست باهر دويدار، كأفضل سيناريست لعام 2019، وذلك عن سلسلة مسلسل "كلبش" للنجم أمير كرارة، وذلك ضمن المكرمين بالحفل في دورته السابعة.





ويعد باهر دويدار واحدًا من أشهر المؤلفين على الساحة الفنية حاليا، حيث قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ومنها "الميزان" بطولة غادة عادل وباسل الخياط، و"حق ميت" لحسن الرداد، و"حكايات بنات"، وآخرها سلسلة "كلبش" التى نالت إشادات عدة من النقاد والجمهور، لاسيما أن المسلسل تناول عدة قضايا مهمة، كان أهمها محاربة مصر للإرهاب الغاشم، فضلا عن محاربة الدول المعادية لمصر، وعلاقة الشرطة بشعبها وحمايتهم، وغيرها من القضايا والرأى العام.





على جانب آخر، يعكف السيناريست باهر دويدار حاليا على كتابة الحلقات الأولى من مسلسل النجم أمير كرارة الجديد، والذى يخرجه بيتر ميمى، وتقوم على إنتاجه شركة "سينرجى".



