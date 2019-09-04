الأحلام تتحول إلى حقيقة.. رئيس العلمين الجديدة: انتهاء المرحلة الأولى في 30 يونيو 2020.. مدير المشروعات: طرح وحدات سكن مصر خلال شهر

مدينة العلمين الجديد، مدينة الأحلام تتحول إلى حقيقة بفضل سواعد أبناء الدولة المصرية، ويستمر العمل على قدم وساق من أجل الإنتهاء من تنفيذ مخططات تلك المدينة الضخمة وفقا لأحدث التكنولوجيات وعلى أعلى مستوى يبهر العالم.





واستعرض الإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة " مراحل تنفيذ مدينة العلمين الجديدة:





قال أسامة عبد الغنى رئيس مدينة العلمين الجديدة، إن فكرة إنشاء المدينة قديمة منذ عام 2010 وكان مخططا تنفيذها بأن تكون بعيدة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، وظهرت فكرة ضم المنطقة الشاطئية لمدينة العلمين.





وأضاف أسامة عبد الغني، أنه في عام 2018 صدر قرار جمهوري بضم واجهة شاطئية على البحر الأبيض المتوسط بطول 14 كيلو مترا وبعمق 12 كيلو مترا.





وأكمل أسامة عبد الغني:" المكاتب الاستشارية التي عملت في مدينة العاملين مصرية، ومساحة المدينة 48 ألف فدان حتى الآن والمنطقة واعدة ونسعى لتطوير شمال غرب مصر بأكمله".





قال أسامة عبد الغنى، إن مدينة العلمين بها صناعة ونعمل في 5 قطاعات بالتوازي وهم السياحة والإسكان والتعليم والصحة والصناعة.





وتابع أسامة عبد الغني، أننا ننشئ 3 جامعات في نفس الوقت وهم الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبعد الكليات جاهزة للعمل في سبتمبر 2019، وجامعة السياحة والضيافة.





وأكمل أسامة عبد الغني:" نسعى إلى امتلاك ما يقرب من 25 ألف غرفة فندقية في مدينة العلمين الجديدة، والمنطقة السياحية متواجدة داخل المنطقة التاريخية".





أكد أسامة عبد الغنى، إن هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية مستقلة تدير 34 مدينة والمحفظة الخاصة بها كبيرة تضم كافة التسهيلات.





وتابع أسامة عبد الغني:" هناك تعاقدات مشروعات بمليارات في المدينة وصرفنا حوالي 30 مليار جنيه لإنشاء المدينة ونضخ تلك الأموال في البنية الأساسية".





وأكمل أسامة عبد الغني:" كل مناحي الحياة أصبحت لها وجود على أرض الواقع ويتم إنشاء المدينة على أربع مراحل، ويتم الانتهاء من أول مرحلة في 30 يونيو 2020".





قال محمود زغلول مدير عام المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، إنه تم الانتهاء من طريق جديد بطول 48 كيلو متر 5 حارات في كل اتجاه للوصول إلى مدينة العلمين الجديدة، ونعمل على تنفيذ 4 كباري على الطريق الجديدي لإلغاء التقاطعات السطحية.





وتابع محمود زغلول: سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات داخل مدينة العلمين في 30 يونيو 2020.





قال محمود زغلول، إنه تم طرح وحدات الإسكان المتميز بـ 520 وحدة في المرحلة الأولي و 420 وحدة في المرحلة الثانية وتم حجزهم أونلاين خلال 10 دقائق فقط.





أضاف محمود زغلول، أننا لدينا مشروع سكن مصر بـ 4000 وحدة يتم طرح المرحلة الأولى خلال شهر.





ونوه محمود زغلول، إلى أنهم بدأوا في تنفيذ المرحلة الثانية من البحيرات الصناعية داخل المدينة، مضيفا : "محطة التحلية داخل المدينة تنتج 150 ألف متر يوميا مكعب جاهزة للتشغيل".



