أحمد فلوكس يكشف عن سبب رفضه فيلماً عالمياً من بطولة جاكي شان وجون سينا.. فيديو

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة جاكي شان.





وقال أحمد فلوكس، خلال لقائه ببرنامج "The Insider"، بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي": «أنا بحب علاقتي بـ ابني، علشان هو ابني وصاحبي وأخويا، وقريبين من بعض».





وأضاف أحمد فلوكس،: «اتبعتلي فيلم مع جاكي شان وجون سينا، وكنت وقتها اتفقت مع الأستاذ شريف عرفة علي فيلم الممر واديت كلمة».





وأشار أحمد فلوكس: «كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقتا محددا للتصوير، وبرضو المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما 5 أيام، فقررت وقتها اختيار الممر».



