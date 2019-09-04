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بعد أزمتها الصحية.. فجر السعيد تنفجر بالبكاء على الهواء.. شاهد لتعرف السبب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
فجر السعيد
فجر السعيد
حمزة شعيب
قامت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مساء أمس الاثنين، بعمل مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا الكويت" على قناة "سكوب"، في أول ظهور إعلامي لها بعد فترة غياب طويلة بسبب أزمتها الصحية، لتتصدر فجر السعيد بعدها قائمة بحث جوجل.

وطمأنت فجر السعيد فى بداية حديثها الجمهور على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في طريقها للشفاء، رغم أن المرض يؤثر عليها ولا تستطيع التحرك، حيث تقيم للعلاج في فرنسا.

وأشارت فجر السعيد إلى إلى أن محبة الناس لها لا تقدر بثمن، ورغم حزنها على مرضها إلا أنها تشعر بسعادة غريبة بسبب حب الناس وسؤالهم عنها، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج لثلاثة أشهر لكي تتعافى لكنها تجاوزتها في فترة أقل بسبب حب الناس.

وأتمت فجر السعيد، من اتفقت واختلفت معهم، توحدوا في الدعاء لها، لافتة إلى أنها كانت تتوقع الموت في أي لحظة رغم خروجها من العناية المركزة منذ ثلاثة أيام، موضحة أنها تحتاج قرابة شهرين لتعود مرة أخرى لتمارس حياتها الطبيعية، لتنخرط بعدها في نوبة من البكاء بررتها بالحنين لعملها ووطنها الكويت.

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