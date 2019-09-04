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ملائكة الرحمة.. 12 سيدة يدعمون مرضى السرطان بكل الأشكال.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
القسم الميداني - عدسة : هدير عبده
قلوب شفافة تكاد ترى ضوئها حين تدخل ذلك المكان المسمى "بالجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان"، اثنى عشرة سيدة في العقد الرابع من العمر.

بوجه مشرق ومتأمل يستقبلوك، إذا صادف وجودك معهم فى أى وقت ستجد مريض فى مرحلة العلاج يأتى ليرى نظرة التحدى فى عيونهم، لوحات وأشغال يدوية وجوائز معلقة على الحائط تثبت جدارتهم وحبهم للرسالة التى يؤدونها. 


ذكرت "إيمان محمود" مدير العلاقات العامة بالجمعية أن الجمعية تم تأسيسها عام ٢٠١٠ ، و المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة مجموعة من أطباء الأورام في القصر العينى ومعهد الأورام القومى وفكرة تأسيس الجمعية تعود إلى طبيبة معالجة للسرطان وأصابها المرض وشُفيت منه ، فتحولت من المُعالِجة للمُعالَجة وأحست بمدى التدهور النفسي الذى يعيشه مريض السرطان فقررت إنشاء هذه الجمعية بدعم من الزملاء الأطباء.

وأشارت إلى أنهم أول من قاموا بعمل القوافل الطبية فى الأماكن النائية للكشف المبكر حيث بلغ عدد السيدات في الفحص الطبى للمكان الواحد إلى ٤٠٠ سيدة وأكثر

*المريض المُعالِج. 

وأضافت مدير العلاقات العامة بالجمعية أن  ٧٠٪ من أسباب مرض السرطان نفسية ولذلك هم يسعون دائمًا لتنويع وسائل الدعم النفسي التى يقدمونها كورش الرسم والمشغولات اليدوية والرحلات الترفيهية وأعياد الميلاد  و"تحف فنية بمعنى الكلمة لا يستطيع السليم صناعتها".

وأكدت أنهم يقومون بجلسات علاج نفسى في الجمعية يحضرها معالجين متخصصين وأحيانًا يخرج فريق الدعم النفسي فى زيارة لبيت المريض إذا كان غير قادرًا على الحضور بالجمعية، بالإضافة إلى أن بعض المعالجين قد سبق لهم وأصيبوا بالمرض ولكنهم تعافوا منه بشكل كامل مما يشكل عامل المصداقية لدى المريض. 


ضفيرة ترفع المعنويات

وأوضحت إيمان محمود" مدير العلاقات العامة أن الجمعية لاقت استحسان الناس وبدأوا بالتبرع بشعرهم لعمل باروكات طبيعية للمرضى والتى يصل سعرها في الأسواق إلى ٢٠ ألف جنيهًا وهم يوفروها للمريض مجانًا بالكامل لتكون صحية عكس الباروكات الصناعية الأخرى، فيما اوضحت شروط التبرع بأنه يجب أن يكون الشعر نظيف وعلى شكل "ضفيرة" حتى لا يتلف والا يكون طوله أقل من ١٥ سم ، فيما تبرعت طفلة تبلغ من العمر ١٣ عامًا بشعرها للجمعية وأوضحت ان والدتها هى من شجعتها على ذلك لدعم المرضى ، وتعرفت على نشاط الجمعية عن طريق "فيسبوك". 


أكبر مدربة للأشغال

أضافت مدير العلاقات العامة أن أبرز الحالات المؤثرة هي "منى سامى" حيث تعافت من المرض وأصبحت أكبر مدربة للأشغال اليدوية في مصر وقامت بعمل كورسات لتعليم هذه الأشغال للمرضى مجانًا. 

فيما أكدت "يسر محمود" إحدى أعضاء الجمعية ومن محاربات المرض أنها أصيبت بسرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية وتغلبت عليه بفضل الدعم النفسي الذى تقدمه الجمعية.

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