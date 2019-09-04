وائل السنوسي: خناقة لاعبي تنس الطاولة بـ الأهلي وصلت لإسالة الدماء.. فيديو

كشف وائل السنوسي المعلق الرياضي، عن تفاصيل "خناقة" لاعبي الأهلي لتنس الطاولة والتي ترتب عليها ترحيلهما من المغرب إلى مصر بقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وقال وائل السنوسي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "إن المسألة لم تكن مجرد تطاول بين شابين، وإنما وصلت لإسالة الدماء، والأهلي اتخذ قرارًا محترمًا، لكنه غير كافٍ، ويعد علاجًا سطحيًا".



