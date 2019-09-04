ترشيح مصطفى حجاج لـ جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا

وقع الاختيار على الفنان مصطفى حجاج ليتم ترشيحه للمنافسة على جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا، عن أغنية "خطوة" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية.



واعتمد مصطفى حجاج على تقديم نوعية مزيكا و كلمات جديدة لينافس بها كبار المطربين في سوق الموسيقى وعالم الغناء، وكان من بين تلك الأغاني أغنية "خطوة"، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي، وهندسه صوت هاني محروس.



وتقول كلمات أغنية خطوة :"خطوة يا صاحب الخطوة .. خطوة امشيلي لو خطوة .. ده انت عالقلب ليك سطوة .. نظرة مبطلبش غير نظرة .. وانت فاهم و ليك نظرة .. شوف حالي .. شوف ايه بيجرالي".

