8 فعاليات متنوعة ثقافية وفنية في القليوبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، وفقا لما يلي:





1- نظّم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها دورة تمهيدي ICDL.





2- افتتح القصر فعاليات الدورة التدريبية بالمكتبة العامة على نظام "المستقبل لإدارة المكتبات future library"، حيث تناول المدرب تعريف نظام المستقبل لإدارة المكتبات، وهو أحد الأنظمة الإلكترونية التي ينتجها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة، وأيضا شرح مكونات النظام "البحث، الفهرسة، إدارة المقتنيات، الدوريات، الإستعارة، المستودع الرقمي، التقارير، ILL، حجز المواد، الحجز الاكاديمي، الأرشيف، الخدمة المرجعية، التزويد، القوائم الاستنادية، خدمات، إدارة النظام".





3- نفّذت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة رسم بمناسبة رأس السنة الهجرية.





4- عقد نادي المرأة في قصر ثقافة كفر شكر محاضرة نظرية "لشرح عمل تورتات عيد الميلاد".





5- أقام بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "دور الأسرة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية بطوخ.





6- نفّذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تدريبية لتعليم "التفصيل" بنادي المرأة، إلي جانب ورشة دراسات لونية سائلة في الفنون التشكيلية.





7- عقد بيت ثقافة شبين القناطر جلسة قراءة لقصة "مدينة سر الحياة" تأليف حازم شحاتة بالتعاون مع حضانة الزهور، وتحدث الكتاب عن نجم الشمس فهو مصدر الحياة للكائنات الحية.



