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رياضة

رسمياً.. نجم الإسماعيلي يجدد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:23 ص
لاعبي نادي الاسماعيلي
لاعبي نادي الاسماعيلي
حبيبة معتز
نجح مسئولو النادي الإسماعيلي منذ قليل في تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن مجدي نجم الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة، تنتهي في موسم 23-24.

ويعتبر عبد الرحمن مجدي من اللاعبين الصاعدين بقوة في النادي الإسماعيلي والكرة المصرية، حيث تم تصعيده منذ عامين ولعب الموسم الماضي بشكل أساسي مع الفريق وقدّم أداء جيدًا مع الدراويش.

وتقدم إدارة الدراويش ميركاتو ناجحاً حتى الآن، حيث تعاقدت مع أكثر من لاعب منهم محمود دونجا ومدبولي ومحمد عبد المنصف وهمام طارق ومحمد حمدي زكي وغيرهم من اللاعبين، وآخرهم النجاح في تجديد عقد عبد الرحمن مجدي لاعب خط الوسط لمدة 5 سنوات.

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