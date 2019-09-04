رسمياً.. نجم الإسماعيلي يجدد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم

نجح مسئولو النادي الإسماعيلي منذ قليل في تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن مجدي نجم الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة، تنتهي في موسم 23-24.





ويعتبر عبد الرحمن مجدي من اللاعبين الصاعدين بقوة في النادي الإسماعيلي والكرة المصرية، حيث تم تصعيده منذ عامين ولعب الموسم الماضي بشكل أساسي مع الفريق وقدّم أداء جيدًا مع الدراويش.



