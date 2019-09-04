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مرأة

مفاجأة تكشفها مستشارة اليونيسكو عن سبب تراجع نسب الزواج

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
أمل مجدى
وضحت الدكتورة عبلة ابراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا ، أن تراجع نسب الزواج سببها استكمال الفتيات لدراستها .

وأضافت مستشار منظمة اليونيسكو، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرأة أصبح لديها فرص عمل كبيرة وتتطلع لبناء نفسها وتحقيق ذاتها ، وليست كما السابق تحتاج للرجل كى ينفق عليها .

وأكدت مستشار منظمة اليونيسكو أن الأعباء الإقتصادية ليست هى السبب فى عدم الزواج كما يزعم البعض ، لأن الإرادة السياسية حريصة على توفير السلع الرئيسية واللحوم من خلال منافذ بيع بأسعار فى متناول المواطن البسيط .

وتابعت مستشار منظمة اليونيسكو أن مصر لم تنهار مثل باقى الدول فلا زالت هى بلد الأمن والأمان بفضل قوة جيشها ورئيسها وصمود شعبها الباسل لذلك يجب على الجميع العمل والبناء .

ونوهت مستشار منظمة اليونيسكو أن تراجع نسب الطلاق سببه الإستقرار الأسرى، والوعى لدى السيدات بمدى أهمية الحفاظ على البيت من أجل الأطفال .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء قد أعلن تراجع معدلات الزواج والطلاق معًا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 25.4% .

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