مفاجأة تكشفها مستشارة اليونيسكو عن سبب تراجع نسب الزواج

وضحت الدكتورة عبلة ابراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا ، أن تراجع نسب الزواج سببها استكمال الفتيات لدراستها .



وأضافت مستشار منظمة اليونيسكو، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرأة أصبح لديها فرص عمل كبيرة وتتطلع لبناء نفسها وتحقيق ذاتها ، وليست كما السابق تحتاج للرجل كى ينفق عليها .



وأكدت مستشار منظمة اليونيسكو أن الأعباء الإقتصادية ليست هى السبب فى عدم الزواج كما يزعم البعض ، لأن الإرادة السياسية حريصة على توفير السلع الرئيسية واللحوم من خلال منافذ بيع بأسعار فى متناول المواطن البسيط .



وتابعت مستشار منظمة اليونيسكو أن مصر لم تنهار مثل باقى الدول فلا زالت هى بلد الأمن والأمان بفضل قوة جيشها ورئيسها وصمود شعبها الباسل لذلك يجب على الجميع العمل والبناء .



ونوهت مستشار منظمة اليونيسكو أن تراجع نسب الطلاق سببه الإستقرار الأسرى، والوعى لدى السيدات بمدى أهمية الحفاظ على البيت من أجل الأطفال .



وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء قد أعلن تراجع معدلات الزواج والطلاق معًا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 25.4% .