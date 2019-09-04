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ساعد إيران في تطوير زورق صواريخ.. سجن رجل أعمال تركي في أمريكا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:35 ص
سجن رجل أعمال تركي
سجن رجل أعمال تركي في أمريكا
رحيم يسري
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، سجن رجل الأعمال التركي رشيد توان 27 شهرًا لتآمره على خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفقا لبيان نشر على موقع الوزارة.

وأدانت محكمة فيدرالية في ميلواكي بولاية ويسكونسن رجل الأعمال التركي الذي يمتلك شركة "Ramor group" لضلوعه في تصدير معدات بحرية من الولايات المتحدة إلى إيران خلال الفترة 2013-2015، ما يعد خرقا للعقوبات الأمريكية على إيران.

وأقر توان بالتهم الموجهة إليه في أبريل الماضي، حيث كان يستخدم شركته من أجل استيراد معدات ومولدات قوارب مختلفة وإعادة تصديرها إلى إيران بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين رسميين.

وأظهرت الأدلة المعروضة في المحكمة أن توان عمل بالتعاون مع ضباط إيرانيين ونيابة عن شركة "Qeshm Madkandalou" الإيرانية المتخصصة في صناعة السفن لاستخدام "المعدات المصنعة في الولايات المتحدة في دعم بناء وتطوير نموذج لقارب سريع مخصص للهجمات الصاروخية لصالح الجيش الإيراني أو القوات البحرية الإيرانية".

وأكدت وزارة العدل في بيانها عدم وجود أي صلة أو علاقة لأطراف في الولايات المتحدة في عمليات توان، الذي لم يتقدم بأخذ تصريح رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية من أجل تصدير منتجات أميركية لإيران.

وأفادت الوزارة بتوجيه التهم ذاتها بحق المواطنة التركية فوليا أوغوزترك، التي لا تزال "هاربة من العدالة".

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