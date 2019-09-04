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فن

مي حلمي تغني مع محمد رشاد وتوجه رسالة لـ نانسي عجرم.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
مي حلمي
مي حلمي
مصطفى كرم
شاركت الاعلامية مي حلمي، جمهورها، بفيديو، وهي تغني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام . 

وظهرت مي حلمي بجوار زوجها الفنان محمد رشاد وهي تغني معه اغنية "علشان بحبة واداري" لـ نانسي عجرم .

وعلقت مي حلمي علي الفيديو قائلة " هو الكاريوكي معمول ليه غير للناس اللي صوتها حلو زيي كدا ، متزعليش يا نانسي هسيبك تغني براحتك" .

ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن مي حلمي ومحمد رشاد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط.

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