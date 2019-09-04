مي حلمي تغني مع محمد رشاد وتوجه رسالة لـ نانسي عجرم.. فيديو

شاركت الاعلامية مي حلمي، جمهورها، بفيديو، وهي تغني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت مي حلمي بجوار زوجها الفنان محمد رشاد وهي تغني معه اغنية "علشان بحبة واداري" لـ نانسي عجرم .





وعلقت مي حلمي علي الفيديو قائلة " هو الكاريوكي معمول ليه غير للناس اللي صوتها حلو زيي كدا ، متزعليش يا نانسي هسيبك تغني براحتك" .





ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



