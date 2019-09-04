بعد غياب 12 عاماً.. عودة رحلات طيران إير مالطا إلى القاهرة

استأنفت شركة طيران إير مالطا رحلاتها إلى القاهرة، أمس، بعد غياب 12 عامًا عن العاصمة المصرية.





ونشر موقع تايمز فور مالطا، تفاصيل هذه الرحلات، حيث غادرت أول رحلة إلى القاهرة يوم 1 سبتمبر، وستستمر الخدمة حيث ستقوم شركة الطيران الوطنية بتشغيل رحلاتها من مالطا أيام الأحد والخميس من كل أسبوع.





ومن المخطط زيادة عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا في الصيف المقبل، وتبدأ أسعار هذه الرحلات من 71 يورو.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران مالطا، كليفورد تشيتوكي، إن مصر تعد ثالث دولة في شمال إفريقيا تتم إعادة الرحلات إليها، وذلك بعد إعادة تقديم خدمات مماثلة إلى تونس والمغرب.





فيما قال تشيتكوتي: "نخطط في السنة الأولى لنقل 25000 مسافر، وتم تخطيط مواعيد الرحلات على وجه التحديد لتزويد عملائنا في مصر وفي أوروبا من خلال ربطهم بمالطا وبرحلات طيران مالطا الأخرى من وإلى العديد من المطارات الأوروبية.



