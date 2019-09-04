بـ تعليق ساخر.. نجم فرنسي يكشف وجه التشابه بين الأندية والفتيات

علق النجم الفرنسي من أصول تونسية، المُخضرم، حاتم بن عرفة، على عدم انتقاله لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية واستمراره لاعبًا حرًا حتى يناير 2020.





وكتب حاتم بن عرفة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام ": لا يوجد عرض أسعدني، الأندية كالفتيات، إذا لم تسعدك فسوف تحبطك كثيرًا.





كما كتب حاتم بن عرفة، ساخرا ، عن موقفه من البقاء دون أي ناد، بأن العروض التي تلقاها هذا الصيف لم تنل إعجابه، لذا فالبقاء عازبًا بدون أي فريق يرتبط به كان أفضل بالنسبة له.



