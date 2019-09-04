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رياضة

بـ تعليق ساخر.. نجم فرنسي يكشف وجه التشابه بين الأندية والفتيات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:56 ص
بن عرفة
بن عرفة
أحمد هاني
علق النجم الفرنسي من أصول تونسية، المُخضرم، حاتم بن عرفة، على عدم انتقاله لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية واستمراره لاعبًا حرًا حتى يناير 2020.

وكتب حاتم بن عرفة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام ": لا يوجد عرض أسعدني، الأندية كالفتيات، إذا لم تسعدك فسوف تحبطك كثيرًا.

كما كتب حاتم بن عرفة، ساخرا ، عن موقفه من البقاء دون أي ناد، بأن العروض التي تلقاها هذا الصيف لم تنل إعجابه، لذا فالبقاء عازبًا بدون أي فريق يرتبط به كان أفضل بالنسبة له.

ولعب حاتم بن عرفة، مع نادي رين الفرنسي، واستطاع تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين، وقاد فريقه للفوز بالكأس على حساب باريس بركلات الجزاء مع نهاية الموسم الماضي.

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