احذر.. ممارسة الرياضة في الخريف تسبب الإصابة بمرض خبيث

ممارسة الرياضة هي نصيحة الأطباء الدائمة للوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، وعلى الرغم من ذلك فإن ممارستها تعد سبباً في الإصابة بنوع استثنائي من مرض السرطان.





كشفت دراسة جديدة عن أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) ، والتي تأتي في معظم الأحيان من الشمس، يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض سرطان الجلد، ووفقا للدراسة التي نشرت بمجلة "نيوز ويك" الأمريكية فإن الأكثر عُرضة للإصابة بها هم الرياضيون.





ووفقًا للباحثين في الدراسة، فإن الحد من التعرض لأشعة الشمس واستخدام واق من أشعة الشمس بانتظام يمكن أن يحمي البشرة من الإشعاعات فوق البنفسجية الضارة للشمس ويحول دون مشاكل البشرة.





وقال لاري كيني الباحث في الدراسة: "تعتبر الحماية من أشعة الشمس أمر هام للجميع وبشكل خاص للرياضيين لأن الدراسات أظهرت أنهم أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد".



