كيشو وسمر يغادران القاهرة للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة المؤهلة لـ طوكيو 2020

غادر المصارع محمد ابراهيم (كيشو) والمصارعة سمر حمزة القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة والتى تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى ويسبق البطولة معسكر تدريبي.





أشاد كيشو وسمر بكل من ساندهما فى الفترة الماضية من أطراف المنظومة الرياضية بداية من وزير الشباب وعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة واعضاء مجلس الادارة والبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الاوليمبى الذى ينتميان إليه كيشو وسمر، وروابط الرياضية الوكيل الحصرى لهما، وقد توجت هذه المساندة بذهبية كيشو وبرونزية سمر فى دورة الألعاب الأفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى.



