كملوا العدد بـ الخرفان.. مدرسة فرنسية معرضة للغلق بسبب انخفاض نسبة الطلاب

شهدت إحدى المدارس الموجودة في قرية شمال شرق مدينة جرونوبل بمنطقة جبال الألب، انخفاض عدد التلاميذ من 266 إلى 261 تلميذًا.





تسبب هذا الانخفاض في الأعداد، في قيام مزارع فرنسي بتسجيل 15 خروفًا من مزرعته بمدرسة ابتدائية لزيادة عدد التلاميذ فيها، بعد أن أعلنت السلطات عن خطط لإغلاق فصل دراسي.





وقرر راعي الغنم، ميشيل جيرارد، تسجيل أغنامه كتلاميذ في المدرسة في خطوة رمزية، ومن بين أسماء الخراف المسجلة بابيت ودولي وشون.





وظهر جيرارد مع 50 من الأغنام خارج المدرسة للمشاركة في مراسم خاصة، حضرها نحو 200 شخص من المعلمين والتلاميذ والمسؤولين.





وقدم المزارع شهادات ميلاد أغنامه إلى العمدة جان لوي ماريت. وتساءل عن "منطق الحد الأدنى (لعدد التلاميذ) المزعج" والذي يمكن أن يؤدي لإغلاق الفصل.



