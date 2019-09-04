جدل في السعودية بسبب الاختلاط بين البنين والبنات

تسبب قرار وزارة التعليم السعودية، الخاص بدمج الصفوف الأولية جدلا واسعا بين السعوديين عبر موقع التواصل الاجتماعي.



وبحوالي 44 ألف تغريدة، تصدر هاشتاج #دمج_الصفوف_الاوليه، قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في السعودية، طالب من خلالها عدد من أولياء الأمور بإلغاء القرار، لكونه يتعارض مع القيم الدينية التي يريدون زرعها لدى أبنائهم، ويعتبرونه متنافيا مع عاداتهم وطبيعتهم القبلية- على حد قولهم-.



وشهد القرار معارضة كبيرة بين النشطاء الذين يغلب على تعليقاتهم نبذ الاختلاط، ويرحبون بالفصل التام بين الجنسين.



أحمد عبدالرحمن أحمد، غرَّد عن القرار:" إن اقرار نظام يجرم تصوير الأطفال في المؤسسات التعليمية دليل على أن الوزارة تعلم بأن القادم أشد بلاء مما ظهر، فالأولى يا معالي الوزير إلغاء القرار لا فرض قرار يخفي عيوب الدمج والله إننا نحب لأبنائنا التمسك بالدين".



ودوَّن محمد اليحيا :" قرار دمج الصفوف الأولية لم يكن موفقًا وليس له ما يبرره بل ستنتج عنه سلبيات كثيرة. أهمها تعويد النشء على تقبل الاختلاط الذي ليس له حاجة... كنا بخير، وتخرج من مدارسنا الغير مختلطة رجال قادوا وبنوا هذا البلد العظيم، فلماذا نحيد عن الطريق القويم؟!"