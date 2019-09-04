إبراهيم سعيد عن إصابة عمرو زكي: محتاج يرجع التوكيل

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق علي ظهور عمرو زكي مع احمد حسن، في فيديو، يطمئن الجمهور على صحته، بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.





وغرد إبراهيم سعيد، عبر "تويتر" تعليقا علي خطأ عمرو زكي بالفيديو في اسم الكابتن" احمد حسن" بنطقِهِ، محمد حسن، كاتبا: "‏مين محمد حسن ده؟ 😂.. ده محتاج يرجع التوكيل تاني و يتحط علي الكمبيوتر.. في فيوز فاصل😂 ".





ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر، وجاءت تعليقات بعضهم، بين: "‏‎مصدقتوا البلدوزر يعطل 😂😂😂😂" و "‏‏‎احمد حسن نفسه مخدش بالوا منها 😂😂 الله عليك".





وتعرض عمرو زكى، لاعب الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق، لـ حادث سير مروع بسيارته فجر الجمعة الماضي، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، حيث تم نقله إلى مستشفى العلمين ومنها للقاهرة.





وخضع لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لأشعة للاطمئنان على حالته، حيث تأكد إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة 40 غرزة بجانب شرخ في ضلوع الصدر وكسر بسيط فى الحوض.



