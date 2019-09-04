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شارب حاجة.. مواطن من فلوريدا يقترح حلاً غريباً لمواجهة الأعاصير

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
مواطن من ولاية فلوريدا
مواطن من ولاية فلوريدا
أماني إبراهيم
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل مؤخرا، باقتراحه الغريب لمواجهة الأعاصير بالقنابل النووية، والذي صرح عنه خلال إحدى الجلسات السرية، ولكن سرعان ما نفى تصريحه بها، وتوالت بعدها الاقتراحات الغريبة لردع الأعاصير والتي كان آخرها اقتراح وُصف بـ"المضحك" من رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا لموقع ميرور البريطاني، فقد اقترح أحد سكان ولاية فلوريدا الأمريكية حلا غريبا لمنع الأعاصير، ومنها إعصار دوريان المدمر، لكن اقتراح هذا الرجل يختلف عن اقتراح ترامب لاستخدام النووي والذي يعد انتهاكا للقانون.

ويشعر سكان الولاية بالقلق بسبب اقتراب العاصفة من تدميرها بأكملها، ومنهم هذا الشخص الذي صرح عن الحل الغريب، خلال لقاء له مع صحيفة "فلوريدا اليوم" ولم يذكر فيه اسمه، وقال: "لا أستطيع أن أرى كيف لم يتوصلوا لحل لمكافحة هذه العواصف حتى الآن"، وتابع: "لدينا قوات بحرية لماذا لا تأتي البحرية وتسقط الثلج في الماء الدافئ الخاص بالإعصار فلا تسير بنفس السرعة".

وبعد تداول مضمون اقتراحه سخر الكثير منه، ووصفوه بأنه مدمن كحوليات أو يتعاطي مخدرات.

وعبر المواطن الفلوريدي عن اقتراحه بعد إعصار دوريان، الذي سيضرب الولاية وهي عاصفة مدمرة من الدرجة الخامسة وهي أعلى درجات الأعاصير قوة، حيث وصلت سرعتها إلى 165 ميلا في الساعة.

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