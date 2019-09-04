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محافظات

برلمانية تطالب بزيادة اعتمادات رصف طرق كفر الشيخ

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:32 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب
محمود زيدان
انتقدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، تقاعس الأجهزة المعنية في تطوير وترميم الطرق بالمحافظة، مشيرة إلى أنه بالرغم من المشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها إلا أن المحافظة تعاني أشد المعاناة من سوء الحالة العامة للطرق التي ترابط مراكزها.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في بيان لها، إنها تقدمت بالعديد من الأدوات الرقابية في هذا الشأن، إلا أنه لا توجد استجابة، مما يسبب استياءً بالغا وشكاوى من المواطنين بشكل مستمر من سوء هذه الطرق، مشيرة إلى أهمية زيادة الاعتمادات المالية لإعادة رصف هذه الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى وجود طرق حيوية تعاني من الإهمال والتكسير والمطبات التي تسبب حوادث مستمرة وتوجد معاناة حقيقية للمواطن والمترددين على المحافظة خلال فصل الصيف.

يأتي هذا استجابة للتقرير الذي نشره "صدى البلد"، الأسبوع الماضي، موثقًا بالصور، تحت عنوان "طرق كفر الشيخ تشكو من الإهمال.. رافد الطريق الدولي الأكثر سوءًا ويحتاج إلى صيانة عاجلة.. والمحافظ: اعتماد 120 مليون جنيه لخطة الرصف بمراكز المحافظة".

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