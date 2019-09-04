عسلات مصر.. الجمهور يتغزل في شقيقات هنا شيحة بعد ظهورهن بـ مول مصر

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها مع شقيقاتها "حلا، رشا ، و مايا "، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.





وظهرت الشقيقات الأربع في صورة "سيلفي" التقطتها رشا شيحة، أثناء تسوقهن من مول مصر.





ولقيت صورة شقيقات هنا شيحة، ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، حيث جاءت تعليقات بعضهم، بين: "لو قلبك مات متجيش علي أربع أخوات" و"شبه كبير ماشاء الله" و"عسلات مصر".



