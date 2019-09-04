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فن

عسلات مصر.. الجمهور يتغزل في شقيقات هنا شيحة بعد ظهورهن بـ مول مصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
هنا شيحة واخواتها
هنا شيحة واخواتها "حلا ومايا ، و رشا"
مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها مع شقيقاتها "حلا، رشا ، و مايا "، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت الشقيقات الأربع في صورة "سيلفي" التقطتها رشا شيحة، أثناء تسوقهن من مول مصر.

ولقيت صورة شقيقات هنا شيحة، ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، حيث جاءت تعليقات بعضهم، بين: "لو قلبك مات متجيش علي أربع أخوات" و"شبه كبير ماشاء الله" و"عسلات مصر". 

وبدأ عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" للفنانة هنا شيحة، من يوم الإثنين الماضي علي شاشة التلفزيون وتشارك الفنانة هنا شيحة بطولته مع الفنانة هبة مجدي وعبير صبري. 

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