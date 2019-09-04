ماجد المصري يتألق في مسلسل بحر

تألق الفنان ماجد المصري، في مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "بحر"، وتصدر العمل محرك البحث جوجل بعد عرض أولى حلقاته.
وأشاد الجمهور بالشخصية التي يقدمها ماجد المصري ضمن أحداث مسلسل بحر.
وتدور أحداث مسلسل بحر في سياق قوي، حول شخصية صعيدي يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل فى إطار درامي تدور أحداثه فى 60 حلقة.
مسلسل بحر، بطولة كل من الفنان ماجد المصري، محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكي، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان عرفة.