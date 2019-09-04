على المحظوظ فاز بمبالغ خيالية في جائزة اليانصيب 123 مرة.. والشرطة تكشف حقيقته

رجل باكستاني ادعى الكذب حتى صدَّقه، فهذا الرجل ادعى أنه محظوظ وفاز في جائزة اليانصيب أكثر من مائة مرة وجمع منها أموالاً طائلة، حتى اشترى منزلاً بهذا المبلغ ولم يجن من اقتنائه إلا افتضاح حقيقته.





فالرجل الباكستاني كشاف علي خان هو مهاجر يعيش في برمنجهام، واشترى منزل قبل عدة سنوات بمبلغ ضخم أثار الشكوك حول حقيقة ثرائه، حيث ادعى أنه حصل على هذه الأموال من خلال الفوز بجائزة اليانصيب عشرات المرات.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية فقد توصلت شرطة غسيل الأموال إلى أنه اشترى منزله بمبلغ 413 ألف جنيه استرليني، فضلا عن الأموال الطائلة الذي يمتلكها في حسابه ولكن قام كشاف (44 عاما)، حينها بحذف ما يقرب من 500 ألف جنيه استرليني من حساباته المصرفية بعد أن أمرته المحكمة بتسليم أمواله الذي حصل عليها بطرق غير مشروعة.





دافع المحامي عن كشاف بأنه حصل على هذه الأموال واشترى منزله الفاخر بعد فوزه 123 مرة بجوائز اليانصيب الباكستانية، ولكن المحكمة لم تقتنع بهذا السبب خاصة أنه لا يملك تذاكر يانصيب قد اشتراها باسمه.





شكوك المحكمة دفعتهم للاستعانة بإحصائي بارز في الوكالة الوطنية للجريمة، والذي أوضح أن الفوز بها كل هذه المرات يتطلب مواصلة الفوز لمدة 40 أسبوعا، وهو أمر من المستحيل تحقيقه بدون ورق باسمه.





قال كشاف إنه اشترى تذاكر اليانصيب باسم والده، وقدم أوراق تعود إلى عام 2013 حيث حول والده المقيم في دبي الأموال لابنه كشاف واشترى بها المنزل في برمنجهام بهذا المبلغ الضخم.





وتوصلت المحكمة لحل هذا اللغز، فتجار السوق السوداء بباكستان، يبيعون تذاكر اليانصيب الرابحة بمبالغ خيالية للمحتالين مثل خان، لتنظيف أمواله باسم هذه الجائزة، والذي افتضح أمره هو شراء خان المنزل بفرق سعر 175 ألف جنيه استرليني عن ثمن تذاكر اليانصيب الذي ادعى الفوز بها.





وقد صدر حكم إدانة خان بتهمة غسل الأموال، وانتهى بوقف التنفيذ شرط دفع المال للمحكمة، وتم ضبطه في جريمة أخرى خلال دفع المال لأحدهم، واعترف حينها بجرائمه غسل الأموال وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وقضاء 200 ساعة عمل غير مدفوع الأجر.





بعد عامين من الإدانة، تم أمر خان بدفع 175 ألف جنيه إسترليني، لكنه استخدم النقد الجنائي لسداد الدين في غضون عام، ودفعه بالفعل مما فع إدارة الجمارك والإيرادات بمعرفة مصدر أمواله خاصة انه بلا وظيفة.



