هاتفك بوضع مظلم وبدون زر الرجوع.. مميزات لا تتوقعها لنظام التشغيل أندرويد 10

تستعد جوجل لإطلاق أحدث هواتفها بنظام التشغيل "أندرويد 10"، اليوم، ويعد الإصدار الأحدث من نظام تشغيل الهواتف العالمي، والذي سيكون متاحا على هواتف (جوجل بكسل- Google Pixel)، وهي أجهزة Pixel 3، و Pixel 3 XL، و Pixel 3a، و Pixel 3a XL.



ويدعم نظام التشغيل العديد من الهواتف الذكية الأكثر شعبية حول العالم، وعلى الرغم من طرح نظام أندرويد 10، اليوم، إلا أن الشركة لم تؤكد حتى الآن بشكل رسمي، ولكن وفقا لموقع ميرور البريطاني فإنه التاريخ المحدد لإطلاقه، وهذه تعد أبرز المميزات المتوقعة في نظام أندرويد 10:



1. اسم جديد



أطلقت شركة جوجل مسبقا أسماء حلوى لنظم التشغيل السابقة، إلا أن تحديث هذا العام يحمل رقما، وأوضحت جوجل أن الفريق الهندسي استخدم اسماء الحلوى حسب الترتيب الابجدي، وأصبح تقليد التسمية جزءًا من الإصدار كل عام، لكن الشركة تلقت تعليقات أن الأسماء ليست مفهومة من قبل الجميع، لها تم اختيار رقم.



2. شعار جديد



كشفت جوجل أن التحديث الجديد سيكون له شعار جديد تظهر فيه كلمة أندرويد على اليسار وعلى اليمين نصف علامة الشعار الأخضر والذي تم تغيير لونه إلى الأسود.



وأوضحت جوجل أن هذا التغير البسيط بسبب تلقيهم شكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، لهذا توصلوا إلى هذه الألوان الجديدة.



3. تحسين الأمن والخصوصية



أضافت جوجل العديد من مزايا الأمان والخصوصية الجديدة على أمل حماية بيانات مستخدميها، حيث سيتطلب نظام التشغيل الآن من التطبيقات طلب أذونات بشكل متكرر أكثر عند الوصول إلى بيانات المستخدمين،



4. دعم للهواتف الذكية قابلة للطي و 5 G



سيكون نظام أندرويد 10 هو أول نظام تشغيل يدعم الهواتف الذكية القابلة للطي وهواتف الجيل الخامس 5 G، وتم تصميم Android Q لدعم إمكانات الأجهزة القابلة للطي.



5. وضع الظلام على الهاتف



من المتوقع أن يقدم Android 10 وضع مظلم على الهاتف بأكمله من خلال نظام التشغيل، وتشير الشائعات إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل وإيقاف هذه الخاصية من خلال قائمة الإعدادات السريعة.



6. إزالة زر العودة



واحدة من أكبر التغييرات التي نتوقع أن نراها في Android 10 هي إزالة زر الرجوع، وعلى الرغم من أن نظام التشغيل ظهر سابقًا يتضمن زر الرجوع في أسفل يسار الشاشة، إلا أنه يشاع أنه سيتم استبداله وسيتعين على المستخدمين تمرير الشاشة من الحافة اليسرى أو اليمنى للعودة.