ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هاتفك بوضع مظلم وبدون زر الرجوع.. مميزات لا تتوقعها لنظام التشغيل أندرويد 10

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
هاتف
هاتف
أماني إبراهيم
تستعد جوجل لإطلاق أحدث هواتفها بنظام التشغيل "أندرويد 10"، اليوم، ويعد الإصدار الأحدث من نظام تشغيل الهواتف العالمي، والذي سيكون متاحا على هواتف (جوجل بكسل- Google Pixel)، وهي أجهزة Pixel 3، و Pixel 3 XL، و Pixel 3a، و Pixel 3a XL.

ويدعم نظام التشغيل العديد من الهواتف الذكية الأكثر شعبية حول العالم، وعلى الرغم من طرح نظام أندرويد 10، اليوم، إلا أن الشركة لم تؤكد حتى الآن بشكل رسمي، ولكن وفقا لموقع ميرور البريطاني فإنه التاريخ المحدد لإطلاقه، وهذه تعد أبرز المميزات المتوقعة في نظام أندرويد 10:

1. اسم جديد

أطلقت شركة جوجل مسبقا أسماء حلوى لنظم التشغيل السابقة، إلا أن تحديث هذا العام يحمل رقما، وأوضحت جوجل أن الفريق الهندسي استخدم اسماء الحلوى حسب الترتيب الابجدي، وأصبح تقليد التسمية جزءًا من الإصدار كل عام، لكن الشركة تلقت تعليقات أن الأسماء ليست مفهومة من قبل الجميع، لها تم اختيار رقم.

2. شعار جديد

كشفت جوجل أن التحديث الجديد سيكون له شعار جديد تظهر فيه كلمة أندرويد على اليسار وعلى اليمين نصف علامة الشعار الأخضر والذي تم تغيير لونه إلى الأسود.

وأوضحت جوجل أن هذا التغير البسيط بسبب تلقيهم شكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، لهذا توصلوا إلى هذه الألوان الجديدة.

3. تحسين الأمن والخصوصية

أضافت جوجل العديد من مزايا الأمان والخصوصية الجديدة على أمل حماية بيانات مستخدميها، حيث سيتطلب نظام التشغيل الآن من التطبيقات طلب أذونات بشكل متكرر أكثر عند الوصول إلى بيانات المستخدمين،

4. دعم للهواتف الذكية قابلة للطي و 5 G

سيكون نظام أندرويد 10 هو أول نظام تشغيل يدعم الهواتف الذكية القابلة للطي وهواتف الجيل الخامس 5 G، وتم تصميم Android Q لدعم إمكانات الأجهزة القابلة للطي.

5. وضع الظلام على الهاتف

من المتوقع أن يقدم Android 10 وضع مظلم على الهاتف بأكمله من خلال نظام التشغيل، وتشير الشائعات إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل وإيقاف هذه الخاصية من خلال قائمة الإعدادات السريعة.

6. إزالة زر العودة

واحدة من أكبر التغييرات التي نتوقع أن نراها في Android 10 هي إزالة زر الرجوع، وعلى الرغم من أن نظام التشغيل ظهر سابقًا يتضمن زر الرجوع في أسفل يسار الشاشة، إلا أنه يشاع أنه سيتم استبداله وسيتعين على المستخدمين تمرير الشاشة من الحافة اليسرى أو اليمنى للعودة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخدام أي واي فاي بدون باسورد .. تعرف على مميزات نظام Android 10

تعرف على أبرز ميزات نظام التشغيل أندرويد 10 وكيفية استخدامها

ترشيحاتنا

القبض على المطربة بوسي داخل منزلها في التجمع الخامس

أخبار الفن.. أحمد فلوكس وبشرى يثيران الجدل.. حقيقة ترشح توم كروز للانتخابات الرئاسية .. زينة تسخر من السيدات في الساحل الشمالي

حظك اليوم الاربعاء 4 /9 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

أخبار الرياضة ليلا.. تفاصيل أزمة رحيل أزارو عن الأهلي..وكهربا يكشف عن وجهته المقبلة

الاعتداء على مصري بأحد سجون الكويت

ليس المال.. بيبو يكشف عن سبب عدم الاتفاق مع سباليتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان