شاهد .. منة فضالي تثير الجدل بـ مايوه بكيني

أثارت الفنانة منة فضالي جدلًا واسعًا حولها حيث نشرت عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام وهي ترتدي "مايوه بكيني" على شاطئ البحر.





وعلقت منة فضالي على الصور قائلة :" أجمل لغة في العالم هي لغة العيون، ذلك لأن العاشقين وحدهم من يستطيعوا فهمها، .. أنا امرأة عذراء".





كما حرصت الفترة الأخيرة على نشر عدة صور بهذه الملابس المثيرة، مما دفع رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها خاصة أنهم لم يعتادوا منها على ذلك.



