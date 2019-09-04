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رياضة

صفقة انتقال حر.. باسم مرسي يقترب من الانضمام لفريقه السابق

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:39 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
ريهام بكير
أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الزمالك والفريق العسكري السابق، يقترب من الانضمام لصفوف الإنتاج كلاعب حر.

وقال خالد مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة الأولى:" الزمالك اقترب من قيد 30 لاعبًا ليس من بينهم باسم مرسي وهو ما يجعله يقترب من الانضمام للإنتاج كلاعب حر".

ووجّه مهدي رسالة إلى اتحاد الكرة بشأن مستحقات جراحة عامر عامر حارس مرمى الفريق الذي تعرّض للإصابة مع المنتخب ورغم ذلك لم يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة حتى الآن.

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