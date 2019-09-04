صفقة انتقال حر.. باسم مرسي يقترب من الانضمام لفريقه السابق

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الزمالك والفريق العسكري السابق، يقترب من الانضمام لصفوف الإنتاج كلاعب حر.





وقال خالد مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة الأولى:" الزمالك اقترب من قيد 30 لاعبًا ليس من بينهم باسم مرسي وهو ما يجعله يقترب من الانضمام للإنتاج كلاعب حر".



