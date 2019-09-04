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الإسماعيلي يمدد عقد حارسه الشاب لـ 5 مواسم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:14 ص
الإسماعيلي يمدد عقد
الإسماعيلي يمدد عقد حارسه الشاب لـ5 مواسم
انجي هيبة
مدّد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عقد الحارس الشاب محمد مجدي لـ5 مواسم مقبلة .

الحارس الشاب محمد مجدي، شارك فى بعض من مباريات الموسم الماضى فى الدورى العام و دورى أبطال أفريقيا وقدم مستوى متميز ونال استحسان جماهير ومسئولي الدراويش .

جلسة تجديد الحارس الشاب محمد مجدي التى لم تستغرق وقتا طويلا شهدت حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة الى جوار محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسئول عن ملف التجديد مع لاعبى الفريق .

الحارس الشاب محمد مجدي من قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى ويتواجد مع الفريق الأول منذ فترة طويلة اكتسب خلالها خبرات كبيرة تؤهله لحراسة عرين الدراويش رفقة زملائه محمد فوزى و أيمن رجب وكمال السيد تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير .

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