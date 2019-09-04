ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهوره بـ التاتو.. أحمد فهمي يحرج متابعاً ويهاجم آخر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
مصطفى كرم
هاجم الفنان احمد فهمي بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم علي صورته الأخيرة التي نشرها على إنستجرام، حيث ظهر بها من العاصمة الإيطالية، روما، ويجد تاتو على كتفه.

وعلق أحد متابعي أحمد فهمي، على الصورة: "تاتو كمان، الله يرحم ورقة شفرة "، ليرد عليه الفنان احمد فهمي بطريقة قاسية " هو ورقة شفرة دا كان عربية كبدة". 

ورد أحمد فهمي، على متابع آخر بعد تعليقه: "الفلوس نضفتك يا فهمي"، ليحرجه احمد فهمي، بقوله: "يااااه هو انت تعرفني من زمان كدا". 

"معيش فلوس ".. هكذا رد احمد فهمي علي سؤال متابع يسألة "ليه مش مهتم بنفسك" . 

يذكر أن أحمد فهمى سيتزوج من الفنانة هنا الزاهد، فى سبتمبر الجاري، وهو ما أعلن عنه، حيث يقوم حاليا بتجهيز عش الزوجية. 

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذى شاركها فيه الفنان أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.
بعد ظهوره بـ التاتو.. أحمد فهمي يحرج متابعاً ويهاجم آخر
بعد ظهوره بـ التاتو.. أحمد فهمي يحرج متابعاً ويهاجم آخر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوس وشم التاتو يجتاح الوسط الفني.. هجوم على آسر ياسين.. وفاء عامر تضع آية قرآنية على ذراعها.. ورأس كلب على كتف أحمد فهمي

السبب أكلة .. هنا الزاهد تكشف عن سر سعادتها

بسبب أكلة سوشي.. أحمد فهمي يحرج خطيبته هنا الزاهد ويصفها بالزنانة

ليس أحمد فهمى.. هنا الزاهد تكشف عن أهم شخص فى حياتها

هنا الزاهد تمازح أحمد فهمي بـ تعليق على صورته والجمهور يتفاعل معهما

انتي جامدة .. خطيب هنا الزاهد يسخر منها

ترشيحاتنا

خبير معلومات: موقع للكبار فقط يحقق 65 مليون زيارة شهريا في مصر

بفستان أبيض.. ابنة هيفاء وهبى تثير إعجاب متابعيها

شوقي غريب يكشف موقف نجمي الأهلي من المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو .. فيديو

وائل السنوسي: خناقة لاعبي تنس الطاولة بـ الأهلي وصلت لإسالة الدماء.. فيديو

الزمالك يحيل حمدي النقاز للتحقيق .. اعرف السبب

بحب الأكل.. أكرم حسني: فكرة افتتاح مطعم أو كافيه تراودني من زمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان