بعد ظهوره بـ التاتو.. أحمد فهمي يحرج متابعاً ويهاجم آخر

هاجم الفنان احمد فهمي بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم علي صورته الأخيرة التي نشرها على إنستجرام، حيث ظهر بها من العاصمة الإيطالية، روما، ويجد تاتو على كتفه.





وعلق أحد متابعي أحمد فهمي، على الصورة: "تاتو كمان، الله يرحم ورقة شفرة "، ليرد عليه الفنان احمد فهمي بطريقة قاسية " هو ورقة شفرة دا كان عربية كبدة".





ورد أحمد فهمي، على متابع آخر بعد تعليقه: "الفلوس نضفتك يا فهمي"، ليحرجه احمد فهمي، بقوله: "يااااه هو انت تعرفني من زمان كدا".





"معيش فلوس ".. هكذا رد احمد فهمي علي سؤال متابع يسألة "ليه مش مهتم بنفسك" .





يذكر أن أحمد فهمى سيتزوج من الفنانة هنا الزاهد، فى سبتمبر الجاري، وهو ما أعلن عنه، حيث يقوم حاليا بتجهيز عش الزوجية.



