معارض مدرسية ودورات تدريبية ضمن فعاليات حزب مستقبل وطن في 12 محافظة

نظَّم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات أمس، حيث افتتحت أمانة القاهرة عدة معارض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة في شارع 7 بالمعادى - شارع السوق بمنطقة طرة الأسمنت) تفعيلاً لمبادرة "كلنا معاك".





وأوضح في بيانه أن أمانتي الحزب بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، افتتحتا عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقتي (العامرية - المنتزه)، و(قاعة نقابة المهندسين بمدينة دمنهور - أمام مجلس مدينة كوم حمادة).





ونظّمت أمانة الحزب بالمنوفية احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسيًا ومن حفظة القرآن الكريم، في مركز شباب الباجور، فضلاً عن إقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية والأسماك بأسعار مخفضة بمراكز "منوف - قويسنا - بركة السبع".





وأقامت أمانة الحزب بالغربية عدة معارض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة في مراكز (السنطة - سمنود - زفتي),





كما أقامت أمانة الحزب بالدقهلية معرضا لبيع الحقائب الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك في شارع الحرية بمدينة ميت غمر .





بينما أقام أمين الحزب بالشرقية عدة منافذ متحركة (سيارات متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمراكز الحسينية - كفر صقر - منيا القمح - فاقوس).





ونظم أمين الحزب بالإسماعيلية قافلة طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان في قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية، فضلا عن افتتاح معرض لبيع المستلزمات المدرسية بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الإسماعيلية.





فيما افتتحت أمانة الحزب بدمياط عدة معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة في مرکزی (السرو - فارسكور).





أما أمين الحزب بالمنيا، فأقام عدة معارض لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمرکزی (بني مزار - مطای).





وفي أسيوط، أقامت أمانة الحزب عدة معارض لبيع الأدوات المنزلية والملابس بأسعار مخفضة بمرکزی "ساحل سليم - أبوتيج".



