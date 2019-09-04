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محافظات

ضبط عاطل من أسوان يتاجر في الأفيون بالأقصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:44 ص
ضبط عاطل وبحوزته
ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو افيون بغرب الاقصر
شمس يونس
ضبطت الأجهزة الامنية في غرب الأقصر، عاطلا، وبحوزته 2 كيلو من الأفيون، بقصد الاتجار، وذلك في أثناء استقلاله سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي .

وتلقى اللواء ايمن راضي مدير الامن، اخطارا من الرائد أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بورود معلومات بتردد المدعو "م س ا"، 35 عاما، عاطل، ومقيم مدينة إدفو بمحافظة أسوان، على دائرة المركز بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

وبتشكيل فريق بحثى وبعد التحريات وتقنين الإجراءات، أُعِدَّ كمين للمذكور على الطريق الصحراوي الغربي، وتم ضبطه وبحيازته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتف محمول، وذلك في أثناء استقلاله سيارة ربع نقل، قادما من قنا متجها إلى محافظة أسوان.

وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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