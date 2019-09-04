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رياضة

هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:57 ص
الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب بعد الهجوم الحاد في الفترة الأخيرة علي مجلس إدارة النادى الأهلي من بعض الجماهير.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر مطالبين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالظهور إعلاميا لاشتياق الجمهور لحديثة والرد هلي كافة الملابسات وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :

‏بيبو انت في القلب
‎#اشتقنالك_يا_خطيب 

‏" لو احترف الخطيب فى أوروبا ما تذكر العالم سوى اثنين بيليه و الخطيب " - 

دون ريفى مدرب الاهلى 1984 - 1985
انه الخطيب اسطوره خالده ‎#اشتقنالك_يا_خطيب 

‏‎#اشتقنالك_يا_خطيب الخطيب كان فى مجلس صالح ونائب حسن حمدى ورئيس حاليًا وقبل كده فترة الثمانينات شارك فى اغلب بطولات أفريقيا لاعبًا واداريًا أسطورة

ستظل الاسطوره علي مر التاريخ يا خطيب وجدنا فيك اخلق الاهلي ‘جدنا في روح الفانله وجدنا فيك المبادئ وجدناك جميلا في كل شيء
‎#اشتقنالك_يا_خطيب

‏صوت الاهلى 
وحشنا صوتك ابيبو 
وعندنا فضائية ‎#اشتقنالك_يا_خطيب 

‏معشوق الأهلاويه وكل المحترمين محمود الخطيب اشتقنالك 
‎#اشتقنالك_يا_خطيب

‏مطلب عام لجمهور الكيان معبرين به عن اشتياقهم لرؤية وسماع اسطورتنا والرمز الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
‎#اشتقنالك_يا_خطيب

إدارات الأهلي طول عمرها محترمة عاي طول الزمان ‎#اشتقنالك_يا_خطيب

‏جمهور الأهلي يطالب الخطيب بلقاء 
عبر شاشتهم والتواصل معهم بعد طول غياب 
‎#اشتقنالك_يا_خطيب 
هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً
هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً
هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً
هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً
هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً

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