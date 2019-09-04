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وزير الدفاع الأمريكي يخطر مجلس الشيوخ بالموافقة على تمويل الجدار الحدودي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:59 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
أ ش أ
وجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خطابا، إلى مجلس الشيوخ، بالموافقة على تحويل3.6 مليار دولار من المخصصات المالية الإنشائية العسكرية، لصالح بناء 11 مشروعا ضمن الجدار على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أكد - في خطابه - أهمية بناء تلك المشروعات على طول الحدود الدولية الجنوبية، وتوجيه هذه المخصصات لصالحها لدعم استخدام القوات المسلحة فيما يخص المصالح الطارئة للوطن.

ويعد خطاب الموافقة هذا، تأكيدا للتعهد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي بالحد من المخصصات المالية للمنشآت العسكرية من أجل بناء الجدار الحدودي.

وانتقد العديد من أعضاء الكونجرس هذا القرار منذ أعلنه ترامب، ووصف تشاك تشومر زعيم الأقلية بالمجلس القرار بأنه "صفعة على وجه أعضاء القوات المسلحة" لأنه يضر بالمشروعات الإنشائية العسكرية بالغة الأهمية لصالح الجدار.

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