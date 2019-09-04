ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية.. ومتابع: متدخليش كلام ربنا في كلامك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
مصطفى كرم
شكرت الإعلامية ياسمين الخطيب، السيدات المصريات اللاتي يتكفلن بإعالة أسرتهن بعد وفاة أزواجهن أو طلاقهن.

وغردت ياسمين الخطيب، عبر تويتر : "‏ملايين المصريات يكافحهن بشرف لإعالة عائلاتهن، بعد وفاة الزوج أو مرضه أو بعد الطلاق. وأخريات يكافحن في صمت، في وجود زوج (زي قلته)، ويحسبهن الجاهل أغنياء من التعفف". 

وأضافت ياسمين الخطيب، :"تحية لكل سيدة اضطرتها ظروف الحياة أن تكن امرأة ورجلا في آن، لتوفير لقمة عيش حلال.. سلام عليكن.. الله مؤيدكن وناصركن".

وهاجمها أحد متابعيها عن تغريدتها، معلقا عليها: "‏‎لو سمحتي لما تجيبي سيرة القرآن لازم تكتبتي الآية بشكل صحيح ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) متدخليش كلام ربنا في جملة من كلامك وتقولي .... (ويحسبهن) ". 

وعلق آخر: "‏‎طيب ممكن كمان تذكري الأم اللي مهملة اولادها وتشردوا بسببها اخلاقيا، او الرجل اللي بيقوم بدور الام و الاب، ما في تحية له؟، يعني كل الايجابيات للأنثى والذكر لا ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريح ناري من ياسمين الخطيب ضد الرجال بعد ترشح نساء تونسيات للرئاسة

يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع.. ياسمين الخطيب فى إطلالة غامضة بالاسود.. شاهد

ترشيحاتنا

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

مرتب 5 شهور.. الزمالك يعدل عقد الصربي ميتشو .. تفاصيل

معركة هاسيندا.. خناقة ودهس بين شباب وبنات في الساحل الشمالي.. فيديو

بعد تدمير جزر الباهاما.. إعصار دوريان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

شاهد.. كهربا يبكي على الهواء ويطلب العفو من شخصين.. اعرف السبب

سن اليأس.. يخيب آمال النساء والرجال في الحياة الزوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان