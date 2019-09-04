ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية.. ومتابع: متدخليش كلام ربنا في كلامك

شكرت الإعلامية ياسمين الخطيب، السيدات المصريات اللاتي يتكفلن بإعالة أسرتهن بعد وفاة أزواجهن أو طلاقهن.





وغردت ياسمين الخطيب، عبر تويتر : "‏ملايين المصريات يكافحهن بشرف لإعالة عائلاتهن، بعد وفاة الزوج أو مرضه أو بعد الطلاق. وأخريات يكافحن في صمت، في وجود زوج (زي قلته)، ويحسبهن الجاهل أغنياء من التعفف".





وأضافت ياسمين الخطيب، :"تحية لكل سيدة اضطرتها ظروف الحياة أن تكن امرأة ورجلا في آن، لتوفير لقمة عيش حلال.. سلام عليكن.. الله مؤيدكن وناصركن".





وهاجمها أحد متابعيها عن تغريدتها، معلقا عليها: "‏‎لو سمحتي لما تجيبي سيرة القرآن لازم تكتبتي الآية بشكل صحيح ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) متدخليش كلام ربنا في جملة من كلامك وتقولي .... (ويحسبهن) ".



