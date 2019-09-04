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أسباب خشونة الرقبة والفقرات .. ولماذا تزيد عند كبار السن؟

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:45 م
اسباب خشونة الرقبة
اسباب خشونة الرقبة والفقرات
أحمد البهى- آية التيجي
أكد الدكتور هشام  شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة، ان خشونة الرقبة والفقرات تزيد مع التقدم في العمر، والاستخدام المتكرر، مما يجعل الرقبة والفقرات لا تعمل بالكفاءة التي خلقت عليها.

وأضاف هشام  شاكر في تصريحات لموقع "صدى البلد" الاخباري، ان اول أعراض خشونة الرقبة والفقرات، تبدأ بالإحساس بألم شديد عند ممارسة أى حركة، حتى وان كانت حركات بسيطة، مما بجعل الشخص يشعر بأنه على غير طبيعته. 

وتابع هشام  شاكر، قائلا: ان خشونة الرقبة والظهر، يمكن ان تبدا مع تاكل المادة الموجودة بينها، وهو ما يؤدي لحصول نتوءات في العظام، وهو الأمر الذي يتسبب بحدوث الألم الشديد عند الحركة.

واوضح هشام  شاكر ان خشونة الرقبة والفقرات، يمكن ان تحدث بين الشباب وكبار السن، ولكن تكون نسبة الاصابة اعلى بين كبار السن، وذلك بسبب الاستخدام المتكرر.

واشار هشام  شاكر إلى ان بناء الخلايا قد يكون أعلى في فترة الطفولة والشباب، ولكن مع تقدم العمر، تضعف كفاءة الجسم في بناء الخلايا، وهو يجعل معدل استهلاك الجسم للخلايا اعلى من معدل التعويض الذي يفقده، وهو ما يجعل خشونة الرقبة والفقرات تظهر بشكل أكبر مع التقدم في العمر.

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