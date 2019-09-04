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فن

شاهد.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ 30

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
آيه عاطف
احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، بعيد ميلاد ابنتها روتانا ، من زوجها الأسبق رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، حيث تمت روتاناـ 30 عاما.

ونشرت غادة، صورة لابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلقت عليها قائلة :" كل سنة ونور حياتي طيبة، انتي هدفي و فرحي وسعادتي وكل شيء بالنسبة لي .. ربنا يخليكى ليا يا احلي حاجة في حياتي. كل سنة و أنتي طيبة و عقبال مليون سنة".

يذكر  أن الفنانة غادة عبدالرازق تحرص على مشاركة جمهورها اللحظات العائلية الخاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تفضّل الظهور بشكل طبيعي دون استخدام المكياج.

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