أخبار الفن.. أحمد فلوكس وبشرى يثيران الجدل.. حقيقة ترشح توم كروز للانتخابات الرئاسية .. زينة تسخر من السيدات في الساحل الشمالي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.





أشارت تقارير عديدة إلى نية الممثل الأمريكي توم كروز خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وظهر مقطع فيديو، قيل إنه من حملة توم كروز الانتخابية.









بدأ الفنان محمد رمضان، التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب ومن المحتمل عرضه في 2020.









سخرت الفنانة زينة، من رد فعل النساء في الساحل الشمالي، بعد انتهاء مفعول ماسك الكيراتين على شعرهن بعد 3 أشهر من وضعه.









وقع الاختيار على فيلم عيار ناري للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور ليكون ضمن القائمة القصيرة المرشحة لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.









نشر الفنان أحمد فلوكس، صورا عديدة له مع الفنانة بشرى، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، و علق عليها :"صديقة العمر وصديقة الحياه والكفاح".







