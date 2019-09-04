أعراض خشونة الرقبة والفقرات.. الألم المستمر أبرزها

قال الدكتور هشام شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة، إنه لا يعني وجود ألم في الرقبة أو الظهر، فهذا يعني انك مصاب ب خشونة الرقبة والفقرات، حيث إن الأمر يجب أن يتكرر على فترات طويلة، وذلك حتى تخضع للعلاج.



وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أن خشونة الرقبة والفقرات، يمكن أن يبدأ تشخيصها مع الإحساس المستمر بالألم عند الجلوس، والنوم، وقيادة السيارة، وعلى مدار عدة أشهر، متواصلة.



ونوه شاكر إلى أن الشعور المؤقت بالألم، والذي يزول مع الراحة، لا يعتبر علامة واضحة على الإصابة بخشونة الرقبة والفقرات، حيث لا يجب أن نشعر بالأرق حينها، ولكن هي علامة على التعرق للإرهاق، والتعب فقط، أو حتى إجراء بعض الحركات الخاطئة، أو بسبب الجلوس لفترات طويلة بطريقة خاطئة.



ومن جانبه أكد أنه في مرحلة الخشونة المتقدمة، يشعر المريض بألم في مناطق أخرى متصلة مع الرقبة والفقرات، وذلك بسبب وصول الألم إلى الأعصاب، والتي تتصل بهذه المنطقة، وهو ما يتسبب في ألم أكبر، وأكثر تقدما للخشونة.