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غرق مصري في حمام سباحة بالكويت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:11 ص
غرق مصري في الكويت
غرق مصري في الكويت
قسم الخارجي
لقي مواطن مصري في الكويت، مصرعه، غرقا، داخل حمام سباحة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وبحسب الصحيفة، فإن مصريًا توفي غرقًا في مجمع أحواض السباحة بمنطقة الصباحية، وذلك إثر إصابته بشد عضلي وهو يسبح في المياه العميقة.

وأوضحت الصحيفة أن المصري تربطه علاقة صداقة مع حارس الأمن، الذي سمح له بالدخول من أجل السباحة والهروب من حرارة الطقس، إلا أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا، ليصاب صاحبه حارس الأمن بحالة هستيرية بسبب وفاته.

وأضافت أنه تم نقل الجثة للطب الشرعي وسجلت قضية غرق في قسم شرطة الصباحية، وما زال التحقيق فيها جاريًا.

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